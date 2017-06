Statele Unite au trimis doua bombardiere B-1B in Coreea de Sud pe fondul tensiunilor cu Phenianul

Doua bombardiere B-1B Lancers ar urma sa survoleze Coreea timp de cateva ore impreuna cu doua avioane de lupta F-15K.Purtatorul de cuvant citat a subliniat ca cei doi aliati desfasoara cu regularitate astfel de exercitii aeriene in acest format.Trimiterea celor doua bombardiere americane in Coreea de Sud de la baza din Guam intervine dupa anuntul facut anterior ca studentul american Otto Warmbier, de 22 de ani, repatriat la 13 iunie in Statele Unite cu grave leziuni cerebrale dupa cele peste 17 luni de detentie in Coreea de Nord, a decedat luni.Otto Warmbier, student la Universitatea din Virginia, a incetat din viata la un spital din Cincinnati luni (ora locala), potrivit familiei sale.Intr-o reactie la anuntul mortii tanarului, Donald Trump a denuntat un regim nord-coreean "brutal:, ale carui relatii cu Statele Unite sunt deja extrem de tensionate. Intr-un comunicat, el a subliniat determinarea sa de a "impiedica pentru ca oameni nevinovati sa sufere astfel de tragedii in mainile regimurilor care nu respecta statul de drept sau decenta cea mai elementara".Otto Warmbier, studentul din Statele Unite care a fost tinut captiv in Coreea de Nord timp de 17 luni si repatriat in SUA in stare de coma saptamana trecuta, a decedat luni.Saptamana trecuta, studentul in varsta de 22 de ani "se afla in stare stabila, dar sufera grave leziuni neurologice", a spus o purtatoare de cuvant a spitalului UC Health University din Cincinnati, unde a fost ingrijit tanarul.Otto Warmbier, un student din Statele Unite, a fost tinut captiv in Coreea de Nord timp de 17 luni, autoritatile nord-coreene invocand ca studentul, care se afla ca turist la Phenian, ar fi luat din hotel o brosura de propaganda pe care era chipul lui Kim Jong-Il, fapt considerat infractiune in Coreea de Nord.Tatal lui Warmbier sustine insa ca povestea cu pliantul este fabricata si ca acesta ar fi fost rapit la aeroport in timp ce se pregatea sa plece din tara.Otto Warmbier a ajuns in Coreea de Nord dupa ce vizitase China, iar acolo ar fi folosit oferta unei agentii de turism care oferea excursii in tara vecina. Tatal sau sustine ca Otto era o fire aventuroasa si ar fi cumparat excursia din curiozitate.