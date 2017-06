Studentul american repatriat in stare de coma din Coreea de Nord a decedat

Otto Warmbier, studentu din Statele Unite, care a fost tinut captiv in Coreea de Nord timp de 17 luni si repatriat in SUA in stare de coma saptamana trecuta, a decedat luni, anunta AFP care citeaza surse din familia studentului.Tatal studentului american a declarat joi ca nu exista "nicio scuza" pentru modul in care Phenianul l-a tratat pe fiul sau, Otto Warmbier, care a suferit leziuni neurologice, relateaza AFP.

Saptamana trecuta, studentul in varsta de 22 de ani "se afla in stare stabila, dar sufera grave leziuni neurologice", a spus o purtatoare de cuvant a spitalului UC Health University din Cincinnati, unde a fost ingrijit tanarul.

Otto Warmbier, un student din Statele Unite, a fost tinut captiv in Coreea de Nord timp de 17 luni, autoritatile nord-coreene invocand ca studentul, care se afla ca turist la Pheniang , ar fi luat din hotel o brosura de propaganda pe care era chipul lui Kim Jong-Il, fapt considerat infractiune in Coreea de Nord.



Tatal lui Warmbier sustine insa ca povestea cu pliantul este fabricata si ca acesta ar fi fost rapit la aeroport in timp ce se pregatea sa plece din tara.

Otto Warmbiera a ajuns in Coreea de Nord dupa ce vizitase China, iar acolo ar fi folosit oferta unei agentii de turism care oferea excursii in tara vecina. Tatal sau sustine ca Otto era o fire aventuroasa si ar fi cumparat excursia din curiozitate.