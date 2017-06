Londra: Zeci de persoane s-au adunat in apropiere de Turnul Grenfell, langa un zid memorial improvizat, pentru a comemora victimele incendiului/ "Am incercat, ne pare rau" a fost mesajul pompierilor prezenti

Stuart Cundy a declarat ca doar cinci dintre cei decedati au fost oficial identificati si ca identificarea celorlalte persoane reprezinta o sarcina lenta si dureroasa.Un moment de tacere a fost tinut in Marea Britanie pentru a onora victimele focului - un ritual dureros deja pentru britanici, dupa ce tara a fost lovita de trei atacuri teroriste violente in ultimele luni, anunta Reuters.Pompierii si membri ai comunitatii locale s-au adunat langa un zid memorial improvizat, acoperit de mesaje de solidaritate si pline de durere, in apropiere de Turnul Grenfell. Unii dintre acestia au plans, altii doar au stat in tacere. Jurnalistii au surprins momentul in care un pompier a imbratisat o femeie care avea fotografii ale unei persoane inca disparute lipite pe tricou.Un tricou rosu cu sigla Brigazii de Pompieri din Londra a fost pus pe peretele memorial, pe care a fost printat mesajul "Am incercat, ne pare rau"."Am fost acolo, am urcat pana la ultimul etaj si este incredibil de greu", a declarat un reporter, inainte de a izbucni in plans.