VIDEO Franta: Interventie in curs a politiei pe Champs-Elysees, o masina a intrat intr-o duba a jandarmeriei

Incident unfolding at Champs Elysees in Paris, as heavily armed police arrest man. pic.twitter.com/3J1or8JsZW — Josh Caplan (@joshdcaplan) June 19, 2017

Masina a explodat in urma impactului si o arma a fost gasita asupra soferului, au declarat pentru AFP surse concordante.Pista unui act voluntar este de acum privilegiata de anchetatori. Soferul, intins la pamant si inconstient, este "ranit grav", potrivit unei surse aproapiate dosarului.Barbatul este inconstient in urma incidentului si masina sa este in flacari, au precizat surse politienesti, care nu au putut preciza daca este vorba de un accident sau un act intentionat.Un important dispozitiv de securitate a fost amplasat in zona iar politia recomanda populatiei sa evite artera aflata in inima capitalei franceze.Vom reveni cu amanunte