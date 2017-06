VIDEO Imagini filmate cu drona arata dezastrul provocat de incendiile din Portugalia si infernul trait de oamenii prinsi in masini, in mijlocul flacarilor

Imaginile au fost surprinse de o drona a televiziunii portugheze SIC Noticias pe ceea ce a fost supranumit "drumul mortii".Focul s-a propagat pe patru fronturi, in conditii de canicula, in cursul serii, potrivit AFP.Ultimul bilant oficial indica 62 de morti si tot atatia raniti, dintre care cinci in stare grava (un copil si patru pompieri). Autoritatile nu exclud agravarea bilantului.Dealurile pe care se afla satele Pedrogao Grande, Figueiro dos Vinhos si Castanheira de Pera, inca acoperite cu eucalipti si pini in urma cu 24 de ore, devastarea este totala in zonele afectate de foc, sustinut de un vant violent.Potrivit autoritatilor, mare parte a victimelor au murit in masinile lor, prinse de flacari in timp ce mergeau pe drumul national 236 care leaga Figueiro dos Vinhos de Castanheira de Pera."A fost infernul. Am crezut ca a venit sfarsitul lumii. Nu am crezut ca o sa scap cu viata", a povestit pentru televiziunea portugheza Maria de Fatima Nunes, care a reusit sa scape din incendiu.Politia judiciara nu ia in calcul pista criminala, dupa ce a gasit un copac care a fost lovit de fulger.Portugalia s-a confruntat in acest week-end cu o canicula puternica, temperaturile depasind 40 de grade in mai multe regiuni.Aproape o suta de incendii de padure faceau inca ravagii duminica seara.Relativ scutita de astfel de evenimente in 2014 si 2015, tara a fost dur afectata anul trecut de un val de incendii care au distrus peste 100.000 de hectare pe teritoriul continental.