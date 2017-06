Germania: Social-democratii lui Schulz incearca sa castige capital electoral anuntand ca vor taxa mai mult veniturile mari

Liderul SPD, Martin Schulz, incearca sa-i ia locul Angelei Merkel la alegerile generale din 24 septembrie, dar partidul de centru-stanga a pierdut din impuls in sondaje dupa castigul electoral inregistrat dupa nominalizarea lui Schulz, in ianuarie.“Vom reduce povara fiscala pentru veniturile mici si medii si vor sprijini familiile”, a declarat Schulz.El a afirmat ca SPD va majora una dintre cotele de impozitare de la 42% la 45% si va creste pragul de la care se aplica de la 54.000 de euro la 76.000 de euro.Cei care castiga peste 250.000 de euro ar urma sa plateasca 48% (45% in prezent), potrivit propunerii social-democratilor.