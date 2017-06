Exercitii militare comune Turcia - Qatar, in contextul unor puternice tensiuni in Golf

Lansarea manevrelor a avut loc duminica in tabara militara Tarek ben Zyad, in Doha, a precizat ministrul, intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa QNA."Exercitiul vizeaza cresterea gradului de pregatire a trupelor turcesti si qatareze, elaborarea de planuri comune de lupta impotriva terorismului precum si planuri de mentinere a pacii inainte si dupa operatiuni militare", a adaugat ministrul.Exercitiul era prevazut "de mult timp", a subliniat el.Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Egipt si alte tari au rupt relatiile diplomatice cu Qatarul, tara pe care o acuza ca "sustine terorismul" si ca se apropie de Iran, marele rival a Riadului in regiune.Turcia, care are relatii privilegiate cu Doha, a incercat o mediere pentru a rezolvat disputa.Parlamentul turc a aprobat in 7 iunie punerea in practica a unui acord datand din 2014 si care permite amplasarea de trupe intr-o baza turca in Qatar.