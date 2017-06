Coliziunea dintre un distrugator american si o nava cargo, in largul Japoniei: Marina americana a identificat cele 7 victime

US Navy a refuzat in urma cu o zi sa ofere un bilant exact sau numele victimelor "din respect pentru familii", inainte ca ele sa fie informate, dar a recunoscut tacit decesul lor, anuntand descoperirea mai multor cadavre si finalul cautarilor.Nava militara a fost afectata puternic la tribord dupa ciocnirea violenta, in noaptea de vineri spre sambata, in largul coastei pacifice a Japoniei, cu o nava cargo mult mai masiva. Coliziunea a provocat intrarea apei in sala masinilor, in sala radio si in spatiile de dormit, in care scafandrii au descoperit duminica marinarii, cu varste cuprinse intre 19 si 37 de ani.Distrugatorul de 154 de metri lungime si echipat cu rachete ghidate a suferit sub linia de plutire "o taietura adanca" prin care apa a patruns cu o "putere colosala", lasand putine sanse de supravietuire celor care se aflau in zona, a precizat duminica comandantul Flotei a 7-a a marinei americane, viceamiralul Joseph Aucoin."Ramasitele celor sapte marinari au fost gasite in cabinele inundate", a precizat el.Cargoul de 222 metri lungime, sub pavilion filipinez si apartinand gigantului maritim japonez NYK Line, a suferit pagube minore pe partea stanga a provei.ACX Crystal, a efectuat o virare de 180 de grade cu putin timp inainte de accident, potrivit datelor oferite de site-ul Marine Traffic, fara a se sti imediat din ce motiv.In virtutea regulilor de navigatie, daca nava comerciala incerca sa depaseasca nava militara, el trebuia sa efectueze manevrele necesare pentru a evita o coliziune. In schimb, distrugatorul trebuia sa cedeze prioritatea daca nava cargo era in curs de depasire pe partea dreapta, a explicat un purtator de cuvant al navei de coasta nipone.Coliziunea care a avut loc cu putin timp inainte de ora 02,30 sambata (17,30 GMT vineri) la circa 56 de mile nautice sud-vest de Yokosuka, declansand o ampla operatiune de salvare.Distrugatorul a reusit sa intre in port sambata dupa-amiaza, la 16 ore dupa accident. Aici scafandrii au descoperit victimele.Lansat in 1995 si avand circa 9.000 de tone cu incarcatura completa, USS Fitzgerald tine de baza din Yokosuka, ala sud-vest de Tokyo, si opereaza in Pacific si in marea Japoniei. A fost utilizat in timpul razboiului din Irak in 2003.