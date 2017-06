Premiera: Grecia a blocat la ONU o declaratie UE ce condamna modul cum sunt respectate drepturile omului in China

UE trebuia sa faca declaratie saptamana trecuta la Geneva, la Consiliul pentru Drepturile Omului de la ONU, dar nu a obtinut acordul tuturor celor 28 de state membre.Este pentru prima oara cand UE nu reuseste sa-si sustina declaratia la principala organizatie pentru drepturile omului de la ONU, afirma Amnesty International si Human Rights Watch.Un reprezentant al ministerului elen de externe a spus ca Atena a blocat declaratia pentru ca este "este o critica neconstructiva a Chinei", adaugand ca ar fi de preferat ca UE sa aiba discutii cu China in afara ONU."Pozitia Greciei este ca o critica neproductiva si, in multe cazuri, selectiva, impotriva anumitor tari nu faciliteaza promovarea drepturilor omului in aceste state si nici dezvoltarea relatiei lor cu UE", a spus un purtator de cuvant al ministerului de externe grec.