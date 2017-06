Macron a obtinut cea mai mare majoritate parlamentara din istoria Republicii a V-a 

Potrivit rezultatelor definitive - cu exceptia celor 11 mandate pentru francezii din strainatate - La Republique en Marche (REM) si aliatul sau, MoDem, au obtinut 351 de mandate - cu mult peste majoritatea absolute de 289 de mandate.Insa, cu un nou record de absenteism (57%, fata de 51,3% in primul tur de scrutin), alegatorii au refuzat sa ofere un "cec in alb" noului presedinte, scrie luni presa."Numai absenteismul record umbreste o victorie pe care niciun analist nu a anticipat-o la inceputul campaniei. Venit de nicaieri, Macron este acum peste tot", scrie Liberation."In doua alegeri si patru tururi de scrutin, revolutia En Marche!, in care nimeni nu voia sa creada, a lovit Franta ca un tsunami", comenteaza Le Figaro.Din totalul de 351 de mandate obtinute de majoritatea prezidentiala, MoDem, formatiunea de centru a lui Francois Bayrou, are 41 si ar urma, in concluzie, sa formeze un grup independent.Alianta dintre Les Republicains (LR) si UDI a obtinut 131 de mandate, dintre care 113 LR. Partidul Socialist (PS) nu a castigat decat 29 de mandate, foarte departe de cele 284 de mandate pe care le avea inalte de alegeri in Adunarea Nationala, insa mai putin catastrofal decat anticipau unii analisti.La nivel national, La France Insoumise (extrema stanga) a obtinut 17 mandate. Liderul formatiunii, Jean-Luc Melenchon, ales la Marsilia, a anuntat duminica formarea unui "grup parlamentar" LFI.Frontul National a primit opt mandate, iar presedinta sa Marine Le Pen, va intra pentru prima data in camera inferioara a Parlamentului. Si partenerul sau de viata, Louis Aliot, a obtinut un mandat. Desi a obtinut de patru ori mai multi reprezentanti in Adunarea Nationala decat avea anterior, FN nu reuseste totusi sa formeze un grup parlamentar, pentru care ar fi avut nevoie de 15 deputati.Acest scrutin a fost marcat si de o premiera in Corsica: alegerea a trei deputati nationalisti - Michel Catellani, Jean-Felix Acquaviva si Paul-Andre Colombani.Mai multe personalitati politice au fost infrante in cursa pentru Adunarea Nationala. Este vorba despre Marisol Touraine (PS, fost ministru pentru Afaceri Sociale si Sanatate), Jean-Jacques Urvoas (PS), Najat Vallaud-Belkacem (PS, fost ministru al Educatiei) si Myriam El Khomri (PS, fost ministru al Muncii), precum si deputatat LR Nathalie Kosciusko-Morizet.Europa Ecologie (Verzi) a disparut, practic, din camera inferioara a Parlamentului, avand un singur ales, pe Eric Alauzet.Dupa acest scrutin, Emmanuel Macron are cale libera pentru a-si aplica programul, primele masuri asteptate fiind cele legate de "moralizarea vietii publice" si reforma dreptului la munca.Urmatorul scrutin din Franta va avea loc pe 24 septembrie, cand vor fi alesi jumatate din membrii Senatului, camera dominata in prezent de dreapta.