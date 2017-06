VIDEO Un nou atac la Londra: O masina a lovit cel putin 10 pietoni in fata unei moschei: Cativa raniti, politia a facut o arestare. / Un barbat inarmat cu un cutit a coborat din masina, cel putin o persoana injunghiata

Un barbat inarmat cu un cutit a coborat din masina, cel putin o persoana a fost injunghiata (Reuters)."Politia a fost chemata imediat dupa ora 0:20 (23:20 GMT) cand a fost semnalat faptul ca un vehicul a intrat in pietoni", a anuntat Politia intr-un comunicat. "Exista un anumit numar de raniti" si "o persoana arestata", a mai precizat Politia.Serviciul de ambulanta din Londra a trimis mai multe echipaje la locul incidentului, Seven Sisters Road.Consiliul musulmanilor, organizatie care reprezinta musulmanii din Marea Britanie, a anuntat ca incidentul s-a petrecut in fata unei moschei.Reamintim ca 7 oameni si-au pierdut viata si alti 48 au fost raniti in noaptea de 3 spre 4 iunie la Londra dupa ce o camioneta a intrat in trecatori pe London Bridge, iar trei barbati au injunghiat oameni pe strazi si in baruri. Cei trei atacatori au fost impuscati mortal de fortele de ordine dupa cateva minute.