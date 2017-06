Lupte in premiera intre trupele regimului sirian si alianta sustinuta de Statele Unite. Washingtonul confirma doborarea unui avion sirian

Confruntari intre cele doua tabere aveau loc duminica, seara tarziu, in doua sate situate la circa 40 de kilometri sud de orasul Raqqa, la putin timp dupa ce armata siriana a acuzat coalitia internationala condusa de SUA ca a doborat unul din avioanele sale.Coalitia sustinuta de Statele Unite a confirmat ulterior doborarea avionului sirian: "La ora 18,43 (17,43 GMT), un avion sirian de tip SU-22 a aruncat bombe in apropierea combatantilor sustinuti de coalitie, la sud de Raqqa, si, in virtutea regulilor noastre de angajare si legitima aparare, (...) aparatul a fost imediat doborat de un avion american F/A-18E Super Hornet", a precizat comandamentul coalitiei, intr-un comunicat citat de AFP.