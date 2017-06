UPDATE Mali: Fortele anti-tero si trupele militare au fost chemate intr-o statiune din capitala, dupa ce rezidentii din apropiere au auzit mai multe focuri de arme/ Doua decese confirmate oficial

Fortele de securitate au salvat pana acum 32 de persoane. The Telegraph vorbeste despre cazuri raportate de luare de ostatici.Doua persoane au murit, dintre care una de nationalitate franceza, potrivit Reuters."Prima victima a fost un cetatean francez. Suntem in curs de a confirma cetatenia celeilalte persoane", a declarat purtatorul de cuvant al ministerului Securitatii, Baba Cisse.Barbati inarmati au luat cu asalt Le Campement Kangaba in Dougourakoro, la est de capitala Bamako. Trupele militare si soldati din fortele anti-teroriste au fost chemate la fata locului, dupa ce rezidentii din apropiere au raportat ca au auzit focuri de arme.Nu exista inca informatii despre victime."La fata locului se afla fortele de securitate. Campement Kangaba este blocat, iar operatiunea este in plina desfasurare", a declarat purtatorul de cuvant al ministerului Securitatii, Baba Cisse."Situatia este sub control", a mai adaugat acesta.Tara din Africa de Vest se lupta, de mai multi ani, cu o insurgenta jihadista, luptatorii islamisti rascumparand nordul si centrul tarii Mali. Al-Qaeda si un alt grup terorist au revendicat atacul asupra unui hotel din capitala aceleasi tari, care a avut loc la sfarsitul anului 2015 si s-a soldat cu 20 de persoane decedate.