VIDEO Portugalia: Trei zile de doliu, dupa ce un incendiu de vegetatie a ucis 61 de persoane, printre care si copii

Patru copii se afla printre victime, multe dintre acestea fiind gasite carbonizate in masinile cu care au incercat sa fuga din regiunea centrala impadurita din Pedrogao Grande, la 50 de kilometri sud-est de Coimbra. De asemenea, mai multi pompieri au fost raniti."Cea mai mare tragedie pe care am vazut-o in ultimii ani, in ceea ce priveste incendiile forestiere", a declarat prim-ministrul Antonio Costa. Acesta a mai spus ca se crede ca un fulger a pornit focul.Flacarile s-au extins "cu mare violenta" pe patru fronturi. Sute de pompieri continua sa abordeze focul pe mai multe fronturi.Spania a trimis doua avioane de pompieri pentru a ajuta in lupta cu flacarile.