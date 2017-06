Alegeri Franta 2017. Francezii voteaza in al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare

Sectiile de votare au fost deschise duminica, la ora locala 8 (ora 9.00 a Romaniei) in Franta pentru a doua runda a alegerilor parlamentare, cu sondaje de opinie care indica faptul ca Partidul La Republique En Marche al presedintelui Emmanuel Macron ar putea castiga o majoritate masiva in Adunarea Nationala, transmite Reuters.





Analistii spun ca participarea va fi extrem de scazuta, dupa sapte luni de campanie electorala, de vot, dar si de dezamagire cu politica.





Singura dintre cei sase ministri inca in pericol dupa primul tur de scrutin, Annick Girardin, ministru pentru Teritoriile de peste mari, a fost realeasa la Saint-Pierre et Miquelon cu un avans de 136 de voturi. In cazul unui esec, ea ar fi trebuit sa paraseasca Guvernul. Ceilalti cinci colegi ai sai sunt favoriti in Franta metropolitana, potrivit News.ro, care citeaza AFP.





La Saint-Martin si Saint-Barthelemy, candidate La Republique en Marche (REM), al lui Emmanuel Macron, a fost invinsa de republican Claire Javois. In Guyana franceza, deputatul DVG in exercitiu, Gabriel Serville, a fost reales. El va fi insotit in Adunarea Nationala de candidatul REM Lenaick Adam. In Guadaloupe, au castigat doi candidati DVG (Justine Benin si Max Mathiasin), un REM (Olivier Serva) si o socialista (Helene Vainqueur-Christophe).





Potrivit sondajelor, partidul lui Emmanuel Macron, La Republique en Marche (REM) va obtine o majoritate detasata in scrutin, ceea ce confirma dorinta de reinnoire a peisajului politic, in pofida unei rate de participare care se anunta scazuta.





Peste 47 de milioane de alegatori sunt chemati la urne.





Dupa succesul inregistrat de REM in primul tur de scrutin, seful statului asteapta o "confirmare" care sa ii permita sa isi aplice clar politica, incepand cu ordonantele controversate privind reforma Codului Muncii si legea privind "moralizarea politica". Acestea vor figura pe agenda Parlamentului inca din iulie.





Potrivit sondajelor, formatiunea lui Macron, nou-infiintata si aliata cu centristii din MoDem, ar putea castiga in pana la 470 din totalul de 577 de circumscriptii, ceea ce s-ar traduce printr-una dintre cele mai impunatoare majoritati din Republica a V-a.





Reinnoirea Adunarii Generale va fi de o amploare inedita, sub efectul "valului Macron", care deschide portile unei noi generatii de alesi, dintre care o parte novici in politica. Numai 222 de deputati aflati in legislativul actual s-au calificat pentru al doilea tur de scrutin.





In total, 1.146 de candidati, dintre care 40% de femei, se infrunta pentru cele 573 de mandate aflate in joc. Patru deputati au fost alesi din primul tur de scrutin.