Portugalia: Cel putin 25 de persoane au murit in incendii de padure

Cel puţim 25 de oameni au murit în incendii de vegetaţie pădure, de proporţii, în centrul Portigaliei, au anunţat autorităţile citate de BBC, potrivit News.ro.

Majoritatea au murit în timp ce încercau să fugă cu maşinile din zona Pedrogao Grande, aflată la 50 de kilometri sud-est de Coimbra, potrivit Guvernului.

Aproximativ 20 de oameni, inclusiv pompieri, ar fi răniţi.

„Din păcate pare să fie cea mai mare tragedie pe care am văzut-o în ultimii ani, în ceea ce priveşte incendiile de pădure”, a spus premierul Antonio Costa.

Secretarul de stat de Interne, Jorge Gomes, a anunţat anterior că trei oameni au murit în urma inhalării de fum şi alţi 16 au murit în maşini, pe drumul care leagă Figueiro dos Vinhos de Castanheira de Pera.

Flăcările s-au extins „cu mare violenţă” pe patru fronturi, potrivit lui Gomes.

Spania a trimis două avioane de pompieri pentru a ajuta în lupta cu flăcările.

Nu se ştie deocamdată ce a provocat incendiul, care a ars şi case din regiune.

