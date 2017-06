Bilantul victimelor incendiului de la Londra a crescut la 58

Cel putin 58 de persoane sunt presupus decedate in incendiul de la turnul de locuinte sociale Grenfell din Londra, a anuntat sambata politia, scrie Reuters.





Anterior, politia londoneza anuntase ca numarul deceselor confirmate era de 30.





"Din pacate in acest moment, exista 58 de persoane despre care ni s-a spus ca au fost in Grenfell Tower in noaptea incendiului si care lipsesc. Prin urmare, din pacate trebuie sa presupun ca sunt morti", a spus el.





Daca cifra va fi confirmata, focul de la turnul Grenfell ar putea fi incendiul cu cele mai multe victime din Londra de dupa Al Doilea Razboi Mondial.





Premierul Theresa May a recunoscut ca sprijinul acordat de autoritati familiilor nu a fost suficient.





"Raspunsul serviciilor de urgenta, al Serviciului National de Sanatate, si al comunitatii a fost eroic", a spus May intr-o declaratie.





"Dar, sincer, sprijinul pe teren pentru familiile care aveau nevoie de ajutor sau informatii de baza in orele initiale dupa acest dezastru ingrozitor nu a fost suficient de bun", a adaugat ea.