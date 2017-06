VIDEO Columbia: Explozie la un centru comercial din Bogota: Cel putin trei femei au murit, iar alte noua persoane au fost ranite

Trei femei au fost ucise si noua persoane au fost ranite dupa ce un dispozitiv exploziv a fost detonat, sambata, intr-o toaleta unui centru comercial aglomerat din capitala Columbiei, informeaza Reuters.

Centrul comercial Andino, situat intr-o zona exclusivista din Bogota, a fost evacuat dupa explozia care a avut loc in jurul orei 17:00 (22.00 GMT) in toaleta pentru femei. Centrul comercial era plini de oameni care faceau cumparaturi pentru Ziua Tatalui, care se sarbatoreste duminica.

Politia a spus ca dispozitivul a fost asezat intr-un vas de toaleta, in toaleta de la etajul al doilea. Presedintele Juan Manuel Santos a denuntat atacul si a promis sa ii aduca pe cei responsabili in fata justitiei.

"Nu vom lasa teroarea sa ne sperie", a spus Santos din interiorul centrului comercial.

"Locuitorii ar trebui sa se simta in siguranta si protejati. Nu o sa lasam garda jos, dar nu trebuie sa ne panicam, asta vor teroristii".

Una dintre victime a fost o femeie franceza in varsta de 23 de ani, care a fost voluntara intr-o zona saraca a orasului, a declarat primarul orasului Bogota Enrique Penalosa.

Strazile care inconjoara centrul comercial au fost inchise, iar oficialii de securitate incearca sa stabileasca cine a fost responsabil pentru explozie.

A terrorist attack in #Bogota, but nobody cares since it isn't a "western country". \uD83D\uDE12 pic.twitter.com/KduXz6QwEW