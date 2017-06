The Guardian a scris cum grupul Louis Vuitton isi realizeaza pantofii italieni in Romania, in fabrica de la Cisnadie. Salariile angajatilor care fac incaltarile de lux

Publicatia britanica de stanga The Guardian a publicat sambata, in editia online, un material despre fabrica de la Cisnadie in care grupul francez Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) ar fabrica incaltaminte de lux pe care o vinde apoi ca fiind "Made in Italy". Publicatia sustine ca muncitorii fabricii ar fi platiti cu 133 euro pe luna, desi salariul mediu net din Romania depaseste 200 euro, potrivit News.ro.





Sub titlul "Revealed: the Romanian site where Louis Vuitton makes its italian shoes" (Descoperire: locul din Romania unde Louis Vuitton isi fabrica pantofii italieni), publicatia britanica de stanga relateaza ca LVMH a demarat productia la Cisnadie in 2002, pentru a profita de forta de munca ieftina din Romania.





In prezent, fabrica de la Cisnadie, judetul Sibiu, are 734 de angajati, platiti cu 133 euro pe luna, sustine The Guardian, care isi bazeaza relatarea pe datele unui ONG - Clean Clothes Campaign.





In prezent, salariul minim brut din Romania este de 1.450 lei (317 euro, calculat la ultimul curs publicat de BNR), ceea ce corespunde unui salariu minim net de 1.065 lei (232 euro), cu circa 100 euro peste nivelul indicat de publicatia britanica.





Potrivit The Guardian, LVMH vinde pantofii si cizmele produse la fabrica de la Cisnadie cu preturi cuprinse intre 570 euro si 2.060 euro pe piata mondiala cu indicatia "Made in Italy", desi "sunt fabricati in mare parte in Transilvania, o regiune cunoscuta mai degraba pentru vampiri decat pentru orice traditie in productia de bunuri de lux".





Publicatia admite, totusi, ca LVMH acorda muncitorilor din Romania weekend-uri libere, plateste orele suplimentare si nu foloseste produse chimice toxice pentru angajati.





Aceste conditii sunt obligatorii pentru orice companie in Romania, fiind prevazute in legislatia nationa