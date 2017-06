Rusia: Pedeapsa cu inchisoarea a opozantului Aleksei Navalnii a fost redusa de la 30 la 25 de zile

''Judecatorul ii mentine lui Navalnii detentia pentru 25 de zile. (Pedeapsa) a fost redusa cu cinci zile'', a scris pe Twitter Kira Iarmich, purtatoare de cuvant a opozantului, care a inaintat apelul, conform Agerpres Potrivit agentiei RIA Novosti, instanta si-a justificat decizia prin faptul ca Navalnii este tatal a doi copii mici si ca are nevoie de un consult oftalmologic, ochiul drept fiindu-i inca marcat de sechele dupa o agresiune suferita la sfarsitul lunii aprilie.In consecinta, Aleksei Navalnii ar urma sa fie eliberat in ziua de 7 iulie.El fusese retinut in fata casei sale in timp ce se indrepta spre manifestatia din centrul Moscovei.Mii de rusi au raspuns apelului lui Navalnii, manifestand in numeroase orase din tara, de la Vladivostok, in Extremul Orient rus, pana la Kaliningrad, in vestul tarii, si de la Norisk (nord) pana la Soci (sud).Mai mult de 1.720 de protestatari au fost retinuti de fortele de ordine, majoritatea la Sankt-Petersburg si la Moscova.Joi, tribunalele din Sankt-Petersburg au pronuntat zeci de condamnari dupa deschiderea a 522 de anchete administrative, pedepsele mergand de la simple amenzi pana la 10 zile de detentie, a informat serviciul de presa al departamentului de justitie din al doilea oras al Rusiei.Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca ''cei care incalca legea trebuie sa raspunda'', acuzandu-l pe Aleksei Navalnii ca foloseste aceste manifestatii ''ca un instrument de provocare'' si ca ''exacerbeaza situatia pentru a se autopromova''.SUA si Uniunea Europeana au condamnat la inceputul saptamanii arestarile de manifestanti, UE considerand ca acestea incalca ''libertatile fundamentale de exprimare, de asociere si de intrunire''.