Mare manifestatie impotriva terorismului a musulmanilor de la Koln. O federatie turco-islamica dirijata de la Ankara refuza sa ia parte

Politia din Koln ia masuri sporite de protectie in orasul de pe Rin, unde maine, pe langa demonstratia impotriva terorismului a musulmanilor, care incepe la ora 13.00, mai are loc, ceva mai tarziu, o demonstratie autorizata impotriva chiriilor in crestere si a interminabilelor constructii din pietele Kolnului. Recomandarea autoritatilor este sa fie folosite mijloacele de transport in comun, pentru a se evita haosul in circulatia din centrul orasului.Circa 700 de politisti vor fi mobilizati la Koln.Sfatul Central al Musulmanilor din Germania saluta initiativa demonstratiei pacifiste "Nu cu noi" si va lua parte la ea. Presedintele acestuia, Aiman Mazyek, a declarat presei germane: "Cel mai bun lucru care se poate intampla IS [n.r. Statului Islamic] este daca aruncam in aceeasi oala islamismul si teroarea lor ucigasa. De aceea, noi trebuie sa iesim, in continuare, in strada, sa ne aratam, sa luptam pentru coeziunea societatii noastre si pentru pace si sa condamnam extremismul".Concomitent, o alta structura asociativa importanta a musulmanilor din Germania, Uniunea Turco-Islamica DITIB, se pronunta impotriva unor "demonstratii musulmane", spunand ca oportunitatea celei de fata n-a fost indeajuns discutata si ca, independent de aceasta, DITIB s-ar fi manifestat "anterior si repetat" impotriva atentatelor teroriste, "prin luari de pozitie, initiative si rugaciuni publice".In declaratia sa oficiala de presa, DITIB mai invoca faptul ca manifestatia de sambata are loc in plin Ramadan, cand musulmanii tin post negru, si ca "este pur si simplu de neimaginat ca musulmanii care postesc sa marsaluiasca si sa demonstreze ore intregi, in soarele arzator al amiezii, la 25 grade C". Se mai spune si ca "musulmanii nu sunt o masa de manevra, care poate fi convocata dupa bunul plac".Diyanet Isleri Turk Islam Birligi, prescurtat DITIB, este o federatie pentru coordonarea religioasa, sociala si culturala a activitatii comunitatilor turco-islamice arondate moscheilor apartinatoare, cu acoperire in toata Germania. Ea dateaza din iulie 1984 si are sediul la Koln-Ehrenfeld. Federatia se afla, potrivit Wikipedia.de , "sub conducerea, controlul si supravegherea permanente ale Prezidiului pentru Chestiuni Religioase al Turciei, aflat in resortul cancelariei premierului turc. Imami ai DITIB, educati religios in Turcia, sunt trimisi regulat pentru cinci ani in Germania, fiind de fapt functionari platiti de statul turc".Refuzul DITIB, de participare la manifestatia anti-terorism islamist din 17 iunie, de la Koln, a fost criticata chiar de politicieni de origine turca, din Germania. "Prin aceasta pozitie, asociatia se auto-izoleaza si risca sa se decredibilizeze", a spus responsbilul pentru integrare al guvernului federal german, social-democratul Aydan Ozoguz, pentru Rheinische Post online.Iar seful Partidului Verzilor, Cem Ozdemir, s-a asociat acestei critici, spunand: "Aceasta e o sansa ratata a Uniunii Turco-Islamice - nu mi-e clar, de ce DITIB nu foloseste aceasta ocazie, pentru a da un semnal de coeziune".