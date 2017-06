UPDATE Donald Trump, agasat de ancheta privind Rusia, incepe sa isi critice Departamentul Justitiei

"Sunt cercetat pentru concedierea directorului FBI de catre omul care mi-a spus sa il concediez pe directorul FBI! Vanatoare de vrajitoare!", a scris Trump pe Twitter.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt ￯ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017



Tweetul pare sa ii fie adresat lui Rod Rosenstein, numarul doi in departamentul Justitiei.



Rod Rosenstein a fost numit in post de Donald Trump in 31 ianuarie. Acesta, la cererea presedintelui, a realizat o lista cu problemele pe care le-a inregistrat in activitatea lui James Comey, fostul director al FBI, o nota citata de Donald Trump pentru a-l demite pe Comey, in 9 mai, in conditiile in care acesta superviza ancheta despre Rusia.



La putin timp dupa aceasta demitere, in fata acuzatiilor de interferente politice, Rod Rosenstein l-a desemnat in numele departamentului pe Robert Mueller, pentru a garanta independenta investigatiilor.



Perimetru anchetei incredintate lui Mueller include tentativele rusesti de ingerinta in campania prezidentiala din 2016, o eventuala coordonare intre membrii echipei de campanie a lui Donald Trump si Rusia si o posibila tentativa de ingradire a justitiei din partea liderului republican.



Aceasta ingradire s-ar putea referi la presiunile efectuate de Donald Trump asupra lui James Comey inainte de demiterea sa, in cursul unor intrevederi tete a tete sau in discutii telefonice. Miliardarul i-ar fi cerut lui Comey sa-l lase in pace pe unul dintre consilierii sai, Michael Flynn.



Washington Post a scris miercuri seara ca Mueller ia foarte in serios marturia lui Comey. Acesta a inceput sa intervieveze inalti oficiali ai informatiilor americane pentru a verifica daca Trump a incercat efectiv sa influenteze ancheta.



Casa Alba, sub presiune



Tabara Trump a insistat tot timpul ca o astfel de intelegere republican si Moscova este absurda. Comey insusi a afirmat ca presedintele nu este suspectat, cel putin pana la plecarea sa, in 9 mai.



"Dupa sapte luni de ancheta si audieri asupra intelegerii mele secrete cu Rusia', nimeni nu a fost capabil sa arate cea mai mica dovada. Trist!", a mai scris Donald Trump, pe Twitter.



Mueller se intereseaza indeaproape si despre Jared Kushner, consilier dar si ginere al presedintelui. Sotul Ivankai Trump a fost, in perioada campaniei, contactul principal pentru diplomatii straini si s-a intalnit cu responsabili rusi.



Ca si Donald Trump recent, vicepresedintele, Mike Pence, a angajat un avocat personal pentru a-i apara interesele, o practica normala in astfel de situatii dar care subliniaza nivelul tensiunii in cadrul puterii executive.



Membrii echipei de tranzitie a lui Donald Trump au fost somati de responsabili juridici ai echipei sa pastreze orice document care ar putea fi pertinent in ancheta privind Rusia, potrivit New York Times.







Intr-un tweet ambiguu, liderul american face referire la faptul ca este anchetat, fara a preciza insa daca se refera la informatii de presa sau daca este oficial instiintat despre acest lucru.