Amazon va cumpara supermarket-urile ecologice Whole Foods pentru 13,7 miliarde dolari, extinzand astfel imperiul economic, au anuntat cele doua grupuri, vineri, porivit AFP.





Fondata in 1980, sub crezul comertului echitabil si o alimentatie sanatoasa, compania Whole Foods este prezenta in 41 de state din SUA, dar si in Canada si in Marea Britanie.

"Milioane de oameni iubesc Whole Foods Market, deoarece acestea (supermarketurile) ofera cele mai bune alimente naturale si organice", a spus seful de Amazon, Jeff Bezos, intr-o declaratie.