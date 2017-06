Suedia: Numarul islamistilor radicalizati a crescut de la 200 in 2010 ala cateva mii

"Apreciem ca (numarul lor) a trecut acum de la cateva sute la cateva mii", a declarat pentru agentia de presa TT seful serviciilor de informatii (Sapo), Anders Thornberg, care califica situatia drept "grava"."Este noua normalitate (...), faptul ca mii de extremisti se dezvolta este o provocare istorica", a declarat el.Acesta a subliniat insa ca doar cativa dintre islamisti au intentia si capacitatea de a pregati si pune in practica un atac terorist.In 2010, un raport al Sapo estima ca numarul islamistilor radicalizati din tara este de 200.Potrivit lui Thornberg, cresterea puternica este generata in principal de propaganda organizatiei Stat Islamic (EI), care a unificat diversele grupari de extremisti islamici."Aveam grupari dispersate, aveam comunitati radicalizata originare din Africa de Nord, din Orientul Mijlociu sau din Somalia, dar toate erau separate", a explicat acesata.Potrivit estimarilor oficiale, 300 de suedezi s-au inscris in randurile Daesh in Siria sau in Irak incepand cu 2012.Un suedez care fusese in Siria, Osama Krayem, a fost implicat in pregatirea atentatelor din 13 noiembrie 2015 din Paris si din 22 martie 2016 la Bruxelles.In 7 aprilie, un uzbec cu simpatii pentru SI a intrat cu un camion intr-o multime de oameni in Stockholm, ucigand 5 oameni.