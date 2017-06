Potrivit AFP, explozia a fost provocata de o bomba artizanala construita de catre un tanar bolnav psihic.

"Materialul exploziv a fost gasit in apartamentul" a acestui om de 22 de ani, care a murit in timpul exploziei, au declarat autoritatile din Fengxian.

Explozia a avut loc in apropierea unei gradinite din Xuzhou, in provincia Jiangsu, a declarat agentia oficiala de stiri Xinhua. Doua persoane au murit la fata locului, iar alte sase au murit in spital, din cauza ranilor.