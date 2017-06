Faze tari: Cei mai batrani miri din lume au impreuna 188 de ani; Visa sa devina cea mai grasa femeie din lume, insa vestea ca va deveni mama a facut-o pe o americanca sa se razgandeasca; Au transformat o grota intr-o locuinta de vis! Uimitor cum au renovat pestera

Dragostea nu are varsta! Iar Bernard (93 de ani) si Margaret Brice (95 de ani) confirma aceasta afirmatie. Ei s-au indragostit la inmormantarea sotiei lui Bernard, in 2011, si acum s-au cununat. Au intrat in istorie cu titlul de cel mai batran cuplu de miri si povestea lor e demna de film! Margaret Husband a fost domnisoara de onoare, acum 66 de ani, la nunta lui Bernard Brice cu Dorothy, prima sotie. Barbatul a devenit vaduv in 2011 si cei doi s-au reintalnit. Scanteia iubirii s-a reaprins si, acum cateva saptamani, cei doi "porumbei" care au impreuna 188 de ani si-au jurat credinta pana cand moartea ii va desparti la Biserica St. Mary, din Gosforth, Cumbria, Marea Britanie. Fiul lui Bernard, Graham, de 63 de ani, a fost cavaler de onoare. "Ma simt binevenita in familia lui Bernard", a declarat mireasa. "Nu credeam ca tata o sa se mai insoare la sase ani dupa ce a murit mama. Are 93 de ani, dar miracolele inca se mai intampla", a declarat pentru Daily Mail fiica mirelui, Helen Gadsby, de 65 de ani, potrivit Click Femeia care si-a dorit sa fie cea mai grasa doamna din lume vrea sa slabeasca pentru a putea fi mama. Monica Riley este originara din statul american Texas si visa sa devina cea mai grasa femeie din lume. Tanara, care manca de 10.000 de calorii pe zi, a ajuns in scurt timp sa nu se mai poata ridica din pat. Monica, in varsta de 28 de ani, a ajuns sa cantareasca 317 kg. Ambitia sa de-a deveni cea mai grasa femeie din lume este sustinuta de iubitul ei, Sid, care insista ca ea sa manance fara oprire. Monica a luat decizia de a-si schimba stilul de viata si sa slabeasca, dupa ce a aflat ca este insarcinata. Tanara a suferit doua avorturi, iar acum crede ca cea de-a treia sarcina va fi cu noroc. In numai 10 saptamani, Monica a reusit sa slabeasca 95 de kilograme, noteaza Stirile ProTV La prima vedere pare o grota primitiva, rece, prafuita, deloc primitoare si nimanui nu i-ar mai trece prin minte in zilele noastre ca o pestera este buna de locuit. Un cuplu britanic a decis insa sa-si urmeze un vis si au cheltuit peste 90.000 de euro pentru a transforma grota intr-un camin cum nici nu v-ati imagina. Shirley si Mark Graham, un cuplu englez, au decis sa se mute din cetoasa si umeda Scotie, in bazinul mediteranean, unde se pot bucura mereu de vreme insorita. Ideea de a locui intr-o pestera le-a venit in timpul unei vacante de weekend intr-o locuinta traditionala din spania. Cuplul a fost inspirat de frumusetea si tihna locului, asa ca au decis sa aleaga o grota pe care sa o transforme in propriul camin de vis. Shirley si Mark au cautat indelung, dar in urma cu trei ani, au gasit in sfarsit o pestera in regiunea spaniola Andaluzia, la o ora distanta de Granada si au putut sa-si puna visul in aplicare, informeaza Click Un pescar din Austria a fost scos din anonimat de o captura impresionanta. Si nu vorbim despre un peste neobisnuit de mare sau de rar. Barbatul a "pescuit" dintr-un lac portofelul pe care-l pierduse cu 25 de ani in urma. Barbatul obisnuieste sa iasa aproape zilnic pe lac, la pescuit. Dar, nici nu i-a trecut prin cap, cand a aruncat undita, ca se va intoarce la mal cu o captura venita din tinerete. Hans Eichhorn, pescar: "Cand l-am vazut, m-am gandit imediat ca mi se pare cunoscut." Avea si de ce. Isi "pescuise" portofelul pe care il pierduse in urma cu 25 de ani. Ajuns acasa, a inceput sa cerceteze "captura". A scos tot ce a gasit in portofel si a pus hartiile la uscat. Spre surprinderea lui, vechile carduri bancare erau aproape intacte, la fel si banii: cinci sute de silingi austrieci, adica aproximativ 36 de euro, conform Stirile ProTV Acum 4,5 de miliarde de ani, cand sistemul nostru solar s-a format, soarele a avut un geaman. Acesta era ,,un geaman rau'' care ar fi fost responsabil pentru disparitia dinozaurilor. De asemenea, fiecare stea asemanatoare soarelui a avut un "frate", conform unei noi analize a unui fizician de la UC Berkeley si a unui astronom de la Smithsonian Astrophysical Observatory al Universitatii Harvard. In urma studiului care a inclus analiza unui nor gigantic molecular care este umplut cu stele recente din constelatia Perseus si un model matematic ce poate explica doar stelele formate impreuna, doi cercetatori din cadrul UC Berkeley si Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory au concluzionat ca toate stele, precum Soarele, s-au nascut cu un companion, informeaza Descopera