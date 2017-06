VIDEO Franta: Nathalie Kosciusko-Morizet, candidata in alegerile legislative, isi pierde cunostinta dupa ce este agresata de un trecator intr-o piata din Paris

Fostul ministru, aflat intr-un balotaj care-i este defavorabil in a 2-a circumscriptie din Paris in fata unui candidat REM, distribuia manifeste in piata Maubert, in arondismentului al V-lea, atunci cand un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani i le-a luat, i le-a aruncat in fata si a etichetat-o drept o "boema de rahat", a constat o jurnalista AFP.NKM, care a incercat sa se protejeze cu mana, s-a dezechilibrat, a cazut si si-a pierdut cunostinta timp de cateva minute, in contextul in care afara era cald.Pompieri au intervenit, iar NKM si-a revenit.Tinandu-se de cap, ea a fost urcata in vehiculul pompierilor si condusa la Spitalul Cochin.Dupa agresiune, barbatul a plecat in fuga catre cea mai apropiata gura de metrou."E vina voastra ca o avem pe una ca Hidalgo azi ca primar" al Parisului, i-a spus el. "Intoarce-te in Essonne!", i-a aruncat el, referindu-se la circumscriptia in care NKM este deputata in prezent.Parchetul Parisului a deschis o ancheta pentru "violente voluntare", incredintata celui de-al 3-lea district al Politiei Judiciare din Paris.Niciun suspect nu a fost retinut inca.Intr-un comunicat, echipa lui NKM a relatat aceasta "agresiune" si a promis vesti despre starea sanatatii candidatei "cat mai curand".Un voluntar din echipa lui NKM, Jean-Baptiste Goulard, l-a urmarit la metrou pe barbat, care a iesit la statia urmatoare, Cluny-La Sorbonne (linia 10).El a declarat pentru AFP ca barbatul l-a lovit. Si de aceasta data, barbatul a fugit.Semnalmentele agresorului au fost furnizate politiei."Condamn cu cea mai mare fermitate agresiunea careia i-a fost victima. Este un act las si intolerabil", a reactionat primarul Parisului Anne Hidalgo (PS), intr-un mesaj postat pe Twitter."Imi pare rau sa aflu despre aceasta altercatie si ca i s-a facut rau. Ii doresc sa-si revina foarte repede", a scris intr-un mesaj postat pe Twitter Gilles Le Gendre, rivalul sau din cadrul REM in al doilea tur al alegerilor legislative in circumscriptie."Prietenie si sustinere fata de NKM, care poarta o lupta curajoasa. Noi avem nevoie de ea. Ii dorim o refacere prompta", a reactionat fostul premier LR Alain Juppe, pe aceeasi retea de socializare.Bernard Accoyer, secretarul general al partidului, si-a exprimat "intreaga sustinere fata de victima unei agresiuni inacceptabile"."Toata solidaritatea mea, sustinerea si afectiunea. Condamn aceasta agresiune intolerabila pe care nimic nu o poate justifica", a scris pe Twitter si fostul premier si ministru de Interne Manuel Valls, aflat de asemenea in campanie in alegerile legislative, in Essonne.