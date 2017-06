Sondaj: En Marche, formatiunea politica condusa de Emmanuel Macron, va obtine o victorie categorica in cadrul alegerilor parlamentare din Franta

Formatiunea politica a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron este in cursa pentru a castiga o majoritate record in al dolea tur al alegerilor parlamentare, potrivit unor sondaje de opinie prezentate joi, noteaza Reuters.Sondajele realizate de institutele Opinionway si Harris Interactive arata ca formatiunea lui Macron, En Marche! si partidul de centru-dreapta cu care se afla in alianta, Modem, ar putea castiga intre 440 si 470 de locuri din totalul de 577 in camera inferioara a Parlamentului.Daca prognoza va fi confirmata, En Marche va obtine o victorie categorica in fata partidelor de masa care au dominat politica franceza din ultimele decenii.Potrivit sondajului realizat de Opinionway, republicanii si aliatii sai vor obtine intre 70 si 90 de mandate, iar Partidul Socialist intre 20 si 30 de locuri in camera inferioara a Parlamentului.