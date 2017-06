Americanul eliberat din Coreea de Nord prezinta leziuni neurologice

Tatal studentului american repatriat in coma in Statele Unite, dupa detentia sa in Coreea de Nord, a declarat joi ca nu exista "nicio scuza" pentru modul in care Phenianul l-a tratat pe fiul sau, Otto Warmbier, care a suferit leziuni neurologice, relateaza AFP.

Studentul in varsta de 22 de ani "se afla in stare stabila, dar sufera grave leziuni neurologice", a spus si o purtatoare de cuvant a spitalului UC Health University din Cincinnati, unde este ingrijit tanarul.

Otto Warmbier, un student din Statele Unite, tinut captiv in Coreea de Nord timp de 17 luni, a fost eliberat, insa un fost oficial a declarat marti ca tanarul se afla in coma si are nevoie urgenta de ingrijiri medicale, noteaza Reuters.



Warmbier, student la Universitatea din Virginia, in varsta de 22 de ani, urma sa se intoarca in SUA, a declarat Rex Tillerson, secretar de stat.



"Otto se afla in coma de peste un an si are nevoie urgenta de ingrijiri medicale in Statele Unite", a spus Bill Richardson, fost diplomat si politician, care a avut in trecut un rol important in relatiile diplomatice dintre administratia de la Washington si Coreea de Nord.