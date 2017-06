Un refugiat sirian, prima victima identificata a incendiului din Grenfell Tower

Aproximativ 35 de apeluri pentru a gasi persoane disparute au aparut pana acum in presa si pe retelele de socializare.Fotograful Khadija Saye, in varsta de 24 de ani, si-a expus recent lucrarile la Bienala de la Venetia. "A fost o adevarata calatorie, lacrimi varsate, dar, mama, sunt un artist care expune la Bienala de la Venetia si binecuvantarile sunt abundente", a scris ea pe Facebook.Ea ar fi trait in Grenfell Tower cu mama ei, Mary Mendy, care este data disparut de asemenea.Saye il cunosta pe parlamentarul laburist David Lammy de "mai multi ani", iar politicianul a condus apelurile pe Twitter, numind-o "un suflet frumos si un artist in ascensiune". "Sunt mai tristi si mai sumbri in fiecare secunda", a declarat Sammy pentru BBC.Strabunicul Tony Disson, in varsta de 65 de ani, a dat mai multe telefoane din apartamentul sau, spunand ca este blocat in baie.Fostul broker nu a mai raspuns la telefon incepand de la ora locala 4 (6 ora Romaniei), dupa ce i-a spus unui prieten "Spune-le fiilor mei ca ii iubesc", scrie The Sun.Fiul cel mare, Lee, in varsta de 47 de ani, a scris pe Facebook: "Daca cineva mi-a vazut tatal, pe Tony Disson, sa ne anunte. Inima mea este alaturi de toti oamenii din Grenfell Tower".Farah Hamdan, sotul ei Omar Belkadi si fiica lor in varsta de sase luni sunt inca disparuti, a anuntat tatal lui Farah, Rkia."Am fost la toate spitalele si am cautat toata ziua, dar inca nu i-am gasit, vrem doar sa stim ca suntem in siguranta", a declarat el.Celelalte fiice ale lui Farah Hamdan, in varsta de sase, respectiv 10 ani, au fost gasite la spital.Cuplul italian Marco Gottardi, in varsta de 27 de ani, si Gloria Trevisan, de 27 de ani, sunt disparuti, iar tatal unuia dintre ei se teme ca au murit.Cei doi s-au mutat la Londra in urma cu trei luni, pentru serviciu."In prezent, doi dintre cetatenii nostri sunt dati disparuti", a spus un oficial din Ministerul italian de Externe.Il Mattino di Padova scrie ca Gottardi vorbea la telefon cu tatal sau si i-a spus ca fumul se ridica, inainte ca discutia sa se intrerupa.Potrivit cotidianului italian, cei doi locuiau la etajul 23.Mariem Elgwahry, in varsta de 27 de ani, locuia la etajul 19 de la grenfell Tower, impreuna cu mama sa Suhar.Prietenii si rudele spun ca i-au cautat la spitale, dar nu le-au gasit.Profilul online al lui Elgwahry arata ca lucra ca manager de marketing la site-ul Rudco. Ea a absolvit Facultatea de Management al Afacerilor de la Universitatea Roehampton in 2011.Jessica Urbano, in varsta de 12 ani, nu a mai fost vazuta de cand a vorbit cu matusa sa, Sandra Ruiz, in jurul orei locale 1.40 (3.40 ora Romaniei)."Era impreuna cu un grup de oameni la iesirea de urgenta, pe scarile de incendiu, locuiesc la etajul 20", a spus Ruiz."Ar trebui sa fie in pijamale si foarte, foarte, foarte speriata. Suntem disperati sa o gasim", a adaugat matusa copilei.Sheila Smith, in varsta de 84 de ani, este cea mai batrana persoana declarata disparuta. Fiul sau, Adam, a lansat un apel pe Twitter: "Mama mea este disparuta - Sheila, 84 de ani, etajul 16 al Grenfell Tower".Rania Ibrham, in varst de 30 de ani, a publicat un clip pe Facebook Live, in care a cerut ajutor. Ea se afla pe un coridor plin cu fum, inainte de a se intoarce in apartament. Nu a mai putut fi contactata de atunci.