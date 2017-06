Vladimir Putin, in direct cu rusii: Emisiunea de trei ore si jumatate a fost dominata de intrebarile oamenilor puternic afectati de ani de recesiune / Plus: Ironii la adresa fostului sef al FBI si a Ucrainei

Acest exercitiu mediatic minutios pregatit a fost afectat insa in acest an de o serie de SMS-uri critice la adresa lui Putin si care au fost afisate in direct.Presedintele nu a raspuns la aceste intrebari si nici nu a fost intrebat in cele peste trei ore de emisiune despre arestarea a peste 1.720 de manifestanti iesiti in strazi la apelul lui Alexei Navalny pentru a protesta fata de coruptia elitelor.Marea majoritatea a intrebarilor s-au axat in acest an pe dificultatile economice ale oamenilor, in special in provincie: salarii infime, amatorismul autoritatilor locale si ineficienta administratiei, dezastre ecologice si infrastructuri inexistente."Ajutati-ne, Vladimir Vladimirovici! Vrem sa traim, nu doar sa supravietuim", a afirmat o tanara din regiunea Murmansk (nord) bolnava de cancer, in fata unui spital a carui constructie nu a fost niciodata terminata.Mai multi ani de criza economica si monetara, agravata de caderea preturilor la petrol si de sanctiunile occidentale legate de criza ucraineana, au redus sensibil puterea de cumparare si veniturile populatiei."Recesiunea s-a terminat", a sustinut Putin, recunoscand insa ca numarul persoanelor care traiesc sub pragul de saracie a crescut de o maniera "preocupanta" in tara si promitand imbuntatirea nivelului de trai.Numarul rusilor care traiesc sub pragul de saracie s-a apropiat anul trecut de 20 de milioane, cu 3,5 milioane mai multi decat in 2014. Un salt inapoi de zece ani in ceea ce priveste nivelul de viata, dupa importantele progrese de la inceputul anilor 2000.Aceste intrebari vin la o zi dupa ce Senatul american a adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei, o decizie criticata de Vladimir Putin."De fiecare data cand partenerii nostri in lume au simtit ca Rusia este un concurent important, au adoptat restrictii sub diferite pretexte", a spus acesta.Putin a cerut SUA sa coopereze cu Rusia in principalele probleme internationale. "Nu consideram American dusmanul nostru".Intrebat despre fostul sef al FBI James Comey, demis de Donald Trump in plina furtuna politica legata de prezumtiva ingerinta a Kremlinului in campania prezidentiala americana, Putin a raspuns, ironic, comparandu-l pe Comey cu Edward Snowden, refugiat in Rusia dupa dezvaluirile legate de supravegherea NSA."Daca se deschide o ancheta impotriva sa, suntem pregatiti sa ii acordam azil politic in Rusia", a spus presedintele rus.Vladimir Putin nu a ratat nici ocazia ironizeze dur de Ucraina, tara cu care relatiile sunt foarte tensionate dupa anexarea in martie 2014 a peninsulei Crimeea si trei ani de conflict sangeros in estul separatist.Avand in vedere cresterea impozitelor si reducerea veniturilor populatiei in urma reformelor cerute de Fondul Monetar International, ucrainenii nu vor mai avea in curand bani nici macar sa se spele, a spus Putin.In emisiune, acesta a evocat pentru prima oara si nepotii sai, afirmand ca doreste ca acestia sa traiasca "normal". Este pentru prima oara cand Putin vorbeste despre nepotii sai la o televiziune ruseasca.