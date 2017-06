VIDEO Turcia: Liderul opozitiei, Kemal Kilicdaroglu, alaturi de mii de oameni, a plecat pe jos din Ankara spre Istanbul, in semn de protest fata de arestarea unui deputat

Enis Berberoglu, de la Partidul Republican al Poporului (CHP, social-democrat), a fost condamnat miercuri la 25 de ani de inchisoare sub acuzatia ca a furnizat ziarului de opozitie Cumhuriyet informatii confidentiale.Este pentru prima oara cand un deputat al CHP, partid infiintat de parintele Turciei moderne, Kemal Ataturk, este inchis, dupa ridicarea imunitatii parlamentare, anul trecut.Liderul partidului, Kemal Kilicdaroglu, a decis, in semn de protest, sa parcurga pe jos distanta de peste 400 de km care separa Ankara de Istanbul, unde este inchis deputatul."Daca este un pret de platit, il voi plati primul", a declarat Kilicdaroglu. "Voi merge pe jos pana la Istanbul. Si vom continua acest mars pana cand va fi dreptate in Turcia".Acesta a cerut de asemenea tuturor celor care vor sa apere justitia sa se alature demersului sau.Astfel, cateva mii de oameni au plecat alaturi de el din centrul Ankarai, cu afise pe care scria "Dreptate"."Nu ramaneti tacuti. Daca ramaneti tacuti, va veni si randul vostru", scandau ei, alaturi de "unul langa altul impotriva fascismului".Un protest a fost organizat si la Istanbul, unde cateva sute de oameni au scandat "vom castiga rezistand".Enis Berberoglu a fost acuzat ca a furnizat ziarului de opozitie Cumhuriyet o inregistrare video care arata interceptarea, in ianuarie 2014, la granita siriana, a unor camioane apartinand serviciilor secrete turcesti (MIT) si care transportau arme in Siria.Aceasta dezvaluire a provocat un imens scandal si furia presedintelui Recep Tayyip Erdogan, care a promis redactorului sel al Cumhuriyet de la acea vreme, Can Dundar, ca "va plati pretul".Berberoglu a fost inchis imediat dupa anuntul verdictului. Avocatul a atacat in apel decizia, joi dimineata.