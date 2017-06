UE a aprobat o finantare de 100 mil. euro pentru Republica Moldova

Potrivit unui comunicat al Consiliului, acordarea asistentei este prevazuta in baza unui acord la care au ajuns presedintii si reprezentantii Parlamentului European la 6 iunie 2017.Din suma totala, 60 de milioane de euro reprezinta imprumuturi, iar 40 de milioane subventii.Aceasta suma va completa finantarile furnizate R. Moldova de FMI si alte institutii.Asistenta are obiectivul de a sustine agenda de stabilizare economica si de reforma structurala a tarii, contribuind la acoperirea necesitatilor sale de finantare externa in perioada anilor 2017-2018.Din 2016, autoritatile au adoptat o serie de reforme, dar trebuie sa depuna eforturi suplimentare pentru punerea in aplicare a acestora, in timp ce persoanele responsabile de fraudele bancare trebuie sa fie aduse in fata justitiei, se mai arata in comunicat.