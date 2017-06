UPDATE China: Explozie la intrarea unei gradinite cand parintii isi luau copiii, soldata cu 7 morti si 59 de raniti

ATENTIE! IMAGINI SOCANTE!



China blast kills seven at nursery in Xuzhou pic.twitter.com/gN7or3cuDP — Salt TV (@SaltTelevision) June 15, 2017

Sapte persoane au fost ucise si aproape 60 sunt ranite, informeaza presa chineza de stat, care nu precizeaza daca sunt copii printre cei decedati. Multi parinti isi luau copii de la gradinita la ora locala 17.00 cand a avut loc explozia.A fost demarata o ancheta pentru a determina originea exploziei, a declarat un reprezentant al politiei din Fengxian, unde se afla gradinita.Potrivit agentiei China Noua, explozia a avut loc in apropiere de intrarea in gradinitei, in provincia Jiangsu.