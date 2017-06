Vladimir Putin, trollat in direct, la sesiunea anuala de intrebari-raspunsuri: Trei mandate, destul / La revedere, Vladimir Vladimirovici

Emisiunea, intitulata "Linia directa", de obicei extrem de bine organizate si cu desfasurarea prevazuta in cele mai mici detalii, invita rusii sa adrese intrebari direct presedintelui, in special prin SMS.Pentru aceasta a 15-a editie, peste doua milioane de intrebari au fost primite, dintre care unele, extrem de critice, au fost afisate intr-un cadru albastru, in dreapta ecranului televiziunii publice."Putin, chiar speri ca poporul sa creada acest circ cu intrebari montate din toate bucatile?", au putut citi spectatorii acestei emisiuni cu audienta foarte mare."La revedere, Vladimir Vladimirovici!", a aparut apoi pe ecran, in conditiile in care presedintele nu a anuntat inca daca va candida la alegerile prezidentiale din martie 2018.Cateva minute mai tarziu, cadrul albastru cu intrebari a disparut de pe ecran.Aceasta sesiune de intrebari-raspunsuri are loc la trei zile dupa arestarea a peste 1.720 de manifestanti iesiti pe strazi la apelul opozantului Alexei Navalny, in Moscova si in mai multe alte orase.