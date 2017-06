Magistrat ONU ce judeca crime de razboi la Haga, condamnat in Turcia la 7 ani si 6 luni de inchisoare

Judecatorul Ayidin Sedaf Akay era arestat in Turcia din septembrie, el fiind unul dintre zecile de mii de oficiali turci arestati in cadrul epurarilor de dupa lovitura de stat esuata din vara trecuta.Instanta aflata sub egida ONU a spus intr-un comunicat de presa ca actiunile Turciei constituie “o si mai mare incalcare a statutului protejat al judecatorului Akay”, in conditiile in care judecatorii ONU au, potrivit legislatiei internationale, imunitate diplomatica.Akay este magistrat al MICT, tribunalul din Haga ce judeca ultimele apeluri si dosare ale tribunalelor pentru crime de razboi din fosta Iugoslavie si Rwanda.Akay este parte a unei instante ce trebuia sa hotarasca in privinta noilor dovezi din dosarul rwandezului Augustin Ngirabatware, condamnat la 35 de ani de inchisoare pentru genocid. Procedurile au fost amanate din cauza absentei lui Akay.Potrivit MICT, Akay a fost condamnat marti pentru ca ar fi fost membru “FETO”, pe care Turcia o considera o organizatie terorista ce il sprijina pe clericul Fethullah Gulen si ar fi in spatele puciului esuat din 2016.