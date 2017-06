Concluzia unei investigatii BBC ce a durat un an de zile: BAE Systems a furnizat represivelor tari arabe sisteme de supraveghere in masa / 90% dintre dizidentii activi in Primavara araba au disparut

Compania a vandut inclusiv software de decriptare care ar putea fi folosita impotriva Regatului Unit si a aliatilor sai, scrie BBC Desi contractele sunt legale, sustinatorii drepturilor omului si expertii in securitate cibernetica au exprimat ingrijorari serioase ca aceste putenice instrumente ar putea fi folosite pentru a spiona milioane de oameni si a suprima orice incercare de revolta.Investigatia a inceput in oraselul danez Norresundby, unde se afla sediul ETI, o companie specializata in echipamente sofisticate de supraveghere.ETI a dezvoltat un sistem denumit Evident, care permite guvernelor sa supravegheze in masa comunicatiile cetatenilor.Un fost angajat al companiei daneze a dezvaluit cum functioneaza Evident.“Poti sa interceptezi orice trafic de pe internet. Daca vrei sa o faci in toata tara, poti acest lucru. Poti sa afli locul unde sunt oamenilor pe baza datelor de la telefoanele mobile. Poti sa urmaresti unde merg oamenii. Sunt destul de avansati si cu recunoasterea vocala. Sunt capabili sa si decripteze anumite chestii”, a explicat acesta.Unul dintre primii clienti a fost Tunisia. Un fost angajat al serviciului secret din aceasta tara africana ce a lucrat cu Evident a declarat BBC ca fostul presedinte Ben Ali l-a folosit impotriva oponentilor sai pana cand a fost rasturnat, in ianuarie 2011, de prima revolta populara din Primavara Araba.Pe masura ce protestele se raspandeau in lumea araba, retelele sociale au devenit o unealta cheie pentru organizatori, asa ca guvernele au cautat sisteme de supraveghere cibernetica, creand o buna piata pentru companii precum BAE Systems.In 2011, BAE a cumparat ETI, iar compania a devenit parte a BAE Systems Applied Intelligence.In urmatorii cinci ani, BAE si-a folosit subsidiara daneza pentru a furniza sisteme Evident catre multe tari din Orientul Mijlociu cu un trecut discutabil in privinta respectarii drepturilor omului.Solicitari in baza accesului la informatii publice depuse de BBC si de ziarul danez Dagbladet Information au relevat exporturi catre Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Oman, Maroc si Algeria.Desi nu se poate face legatura direct intre cazuri individuale si sistemele Evident, nivelurile crescute de supraveghere cibernetica de la inceputul Primaverii Arabe au avut un impact devastator, scrie BBC."Nu exagerez daca spun ca peste 90% dintre cei mai prezenti activisti din 2011 au disparut in neant", afirma Yahya Assiri, fost militar in fortele aeriene saudite ce a fugit din tara dupa ce a postat online mesaje pro-democratie.