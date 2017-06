Ce scrie presa internationala despre criza politica din Romania

"Un premier este legitim atat timp cat dispune de sustinerea partidelor care l-au numit, ori noi i-am retras aceasta sustinere", a declarat seful Partidului Social-Democrat (PSD) Liviu Dragnea la finalul reuniunii partidului, citat de. Grindeanu a anuntat imediat ca refuza sa isi depuna mandatul.AFP scrie ca daca Grindeanu se cramponeaza de acesta functie, PSD pare condamnat sa depuna o mottiune de cenzura impotriva propriului Guvern.Potrivit mai multor analisti citati de AFP, o racire a avut loc recent intre Dragnea si fostul sau protejat si ar fi legata de reticentele acestuia fata de amendarea Codului Penal dorita de seful PSD.scrie ca oficiali PSD l-au acuzat pe Grindeanu, aflat la putere din ianuarie, ca nu respectat programul de guvernare al partidului. In pofida celei mai rapide cresteri economice in Uniunea Europeana in primul trimestru al acestui an (5,7%), Romania ramane a doua cea mai saraca tara din uniune si are nevoie urgenta de investitii in domeniile sanatatii si infrastructurii de transport, care probabil vor fi intarziate de aceasta criza, scrie DW.Potrivit, Grindeanu vrea sa sa ramana la putere pana cand presedintele garanteaza ca viitorul premier va fi din PSD. "Sfidarea lui Grindeanu este departe de omul de acum cinci luni, considerat inlocuitorul lui Dragnea", comenteaza publicatia.Oficiali din PSD au amenintat ca Grindeanu va fi dat afara din partid daca nu renunta la functia de premier, scrieLa intalnirea PSD, analiza activitatii Guvernului a fost prezentata de un fost ministru al Finantelor, judecat pentru luare de mita si ascunderea unor bani in cimitir, potrivit procurorilor, noteaGrindeanu a declarat ca partidul a fost nemultumit de faptul ca el nu a reusit sa imbunatateasca relatiile cu Rusia, scrie, care adauga ca Grindeanu s-a plans de faptul ca Darius Valcov a intocmit analiza activitatii Executivului, pe care a respins-o.El i-a criticat pe liderii partidului din cauza luptelor interne impotriva Guvernului, noteaza agentiaRefuzul premierului de a demisiona semnaleaza inceputul unei lupte in vederea preluarii controlului partidului, comenteaza, care adauga ca Dragnea i-a amenintat cu expulzarea pe "toti membrii PSD" care-i iau partea lui Grindeanu.Agentia germana citeaza observatori locali care apreciaza ca Dragnea este numultumit de faptul ca Grindeanu - consderat initial marioneta sa - a inceput sa dea semne de independenta si sa-si consolideze popularitatea. "Exista o disidenta impotriva lui Dragnea in randul unor membri de frunte ai PSD, care l-ar putea sustine pe rivalul sau", scrie. Fostul sef al partidului si premier Victor Ponta l-a acuzat pe Dragnea, intr-o postare pe Facebook, ca a provocat o criza doar pentru a-l inlatura pe Grindeanu din calea sa, mai scrie DPA.PSD a adoptat in unanimitate retragerea sprijinului Guvernului, intr-o sedinta de peste cinci ore, noteazas, care adauga ca zeci de persoane s-au adunat in fata Guvernului aentru a-l sustine pe Grindeanu.Liderul PSD, care isi tina strans in frau partidul, a anuntat ca formatiunea este pregatita sa nominalizeze alt premier si un nou guvern, impreuna cu ALDE, scrieSergiu Miscoiu, un profesor de stiinte politice la Universitatea Babes-Bolyai, a declarat pentru Reuters ca PSD nu are de castigat din aceasta decizie, "partidul va fi afectat de o pierdere uriasa de imagine, atat cat a mai ramas din ea". Marele avantaj al PSD era unitatea si capacitatea sa de mobilizare, decizii verticale si disciplina, niste "mituri care au disparut", apreciaza el, adaugand ca daca Grindeanu va demisiona ii va arunca mingea presedintelui Klaus Iohannis, care ar putea numi un tehnocrat.