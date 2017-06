Cine este barbatul care a dechis focul in apropiere de Washington si a ranit un congresman republican: James Hodgkinsonk, militant de stanga, un simpatizant al lui Bernie Sanders

Decesul sau a fost anuntat in direct, la televiziuni, de presedintele Donald Trump.James Hodgkinson, care locuia in statul Illinois, si-a afisat pe pagina sa de Facebook simpatia pentru Bernie Sanders, fostul candidat la alegerile primare democrate si liderul stangii americane."Trump este un tradator. Trump a distrus democratia noastra. A venit ora sa-l distrugem pe Trump", scria acesta, in martie, pe aceasta pagina de Facebook.Pe aceeasi pagina scrie ca James Hodgkinson s-a nascut in Belleville, in periferia metropolei St. Louis.Potrivit sotiei sale, citata de ABC, acesta se stabilise in Alexandria, in estul statului Virginia, nu departe de Washington.