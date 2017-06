Germanii vor sa aiba acces la mesajele private si sa ia amprementele copiilor de imigranti de la varsta de 6 ani

Germania doreste o lege care sa ofere autoritatilor dreptul de a vedea mesajele private si sa ia amprentele copiilor care cauta azil la varsta de 6 ani, nu de la 14 - asa cum este acum, a declarat miercuri ministrul de interne dupa ultima reuniune a guvernului inainte de alegerile nationale din septembrie, transmite Reuters.





Ministrii guvernului central si ai statelor federale au declarat ca serviciile de mesagerie criptate, cum ar fi WhatsApp si Signal, permit militantilor si criminalilor sa se sustraga supravegherii traditionale.





"Nu putem permite sa existe zone care sunt practic in afara legii", a declarat ministrul de interne Thomas de Maiziere reporterilor din Dresda.





Atacurile militare din Franta, Marea Britanie si Germania au determinat guvernele europene sa inaspreasca supravegherea militantilor. Marea Britanie a propus fortarea serviciilor de mesagerie pentru a permite autoritatilor sa acceseze comunicatiile criptate.





Printre optiunile pe care Germania le are in vedere este "supravegherea sursei de telecomunicatii", in care autoritatile instaleaza software-ul pe telefoane pentru a transmite mesaje inainte ca acestea sa fie criptate. Acum este ilegal.





Austria planifica, de asemenea, legi pentru a facilita monitorizarea mesajelor criptate, precum si construirea unei retele de camere si alte echipamente conectate pentru a citi placutele de inmatriculare ale vehiculelor.





Atacul cu camioane din decembrie care a avut loc la un targ de Craciun din Berlin, in care au fost ucise 12 persoane, si lupta Germaniei pentru integrarea a mii de refugiati au pus securitatea in fruntea agendei politice inainte de alegerile in care cancelarul german Angela Merkel incearca sa castige un al patrulea mandat.





Ministrii au convenit, de asemenea, sa reduca limita de varsta pentru amprentele minorilor de la 14 la 6 ani pentru solicitantii de azil.





Ministrul de interne bavarez Joachim Herrmann, un aliat al Merkel al carui stat sud-estic este punctul de intrare al multor refugiati care fug de razboi in Orientul Mijlociu, a declarat pe 3 iunie ca a dorit sa li se permita serviciilor de securitate sa monitorizeze copiii.





Aceasta propunere s-a confruntat cu o puternica opozitie in Germania, pentru ca au adus aminte de spionajul din efectuat de comunisti si nazisti.





"Copiii sunt victime ale extremismului", a declarat Katharina Barley, ministrul social-democrat al afacerilor familiale, care a declarat ca autoritatile ar trebui sa protejeze copiii nu sa le spioneze prietenii.





Ministrii au convenit, de asemenea, sa imbunatateasca comunicarea dintre diferitele agentii de politie regionale si nationale si agentiile de investigatie din tara.