Parlamentar de opozitie din Turcia, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru acuzatii de spionaj

Enis Berberoglu a fost acuzat ca a furnizat ziarului Cumhuriyet materiale video cu intentia de a arata ca Agentia de informatii din Turcia ar transporta arme in Siria.Un raport publicat de ziarul Cumhuriyet in mai 2015 arata cum camioane aflate in proprietatea Serviciului de informatii de stat din Turcia ar fi transportat arme si munitii care se indreptau catre Siria, ele fiind oprite si controlate in sudul Turciei, la inceputul anului 2014.