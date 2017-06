Juncker: Ungaria, Polonia si Cehia vor fi sanctionate pentru ca nu au primit imigranti

Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a anuntat ca proceduri judiciare urmeaza sa fie lansate miercuri impotriva Cehiei, Ungariei si Poloniei, care nu si-au onorat angajamentele de a primi refugiati, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.





Juncker a deplans faptul ca, "de pe peste un an, ele (Cehia, Polonia si Ungaria) nu au acceptat vreun refugiat" in cadrul unui program european de impartire in functie de cote a 160.000 de refugiati.





"Asta nu ne lasa alta optiune decat sa implementam sanctiuni impotriva acestor trei tari astazi (miercuri)", a declarat seful Comisiei.





Acest plan de mutare a azilantilor este considerat o componenta importanta a politicii UE in domeniul migratiei si a fost prezentat drept o dovada solidaritate in 2015, cand peste un milion de migranti au intrat in Europa.