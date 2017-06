Marea Britanie poate ramane in UE, dar in termeni mai defavorabili decat are acum - negociatorul-sef din Parlamentul European

Verhofstadt se refera la faptul ca, in acest moment, Marea Britanie e beneficiara unor clauze favorabile in relatia cu UE, printre care rebate-ul bugetar (primeste inapoi la bugetul national un procent semnificativ din contributia la bugetul UE) si clauzele de opt-out (exceptii) de la diferite reglementari si politici europene, printre care si aderarea la UE.Declaratiile lui Guy Verhofstadt, presedintele factiunii ALDE din Parlamentul European, vin la o zi dupa ce presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat ca usa UE e deschisa pentru Marea Britanie. Acelasi lucru l-a declarat miercuri si premierul danez."Sunt de acord cu ce a spus presedintele Frantei, care a vorbit despre o usa deschisa. Dar ca in Alice in Tara Minunilor, nu toate usile sunt la fel. Va fi o usa noua, cu o noua Europa, o Europa fara rebate, fara reguli complexe, cu puteri reale si cu unitate", a spus Verhofstadt.