Un roman a fost ranit in incidentul armat de la o gara din Munchen

O politista a fost impuscata in cap de un barbat care i-a luat arma din dotare si a deschis focul, ranind doua persoane din apropiere, intr-un incident la o statie de metrou din Munchen, marti dimineata.Potrivit datelor obtinute din partea autoritatilor locale, in incident a fost ranit si un cetatean roman. Acesta a fost internat la o unitate medicala din Munchen, fiind supus unei interventii chirurgicale la bratul stang.Consulatul General al Romaniei la Munchen precizeaza ca monitorizeaza cu prioritate situatia si pastreaza in permanenta legatura cu autoritatile si cu reprezentantii spitalului in care este internat cetateanul roman ranit, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara.