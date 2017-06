VIDEO Incendiu major in Londra: Cel putin 15 persoane au primit ingrijiri dupa ce au inhalat fum; Sadiq Khan a anunta un "incident major"

Medici au acordat ingrijiri unui numar de cel putin 15 persoane dupa ce au inhalat fum in incendiul de la Grenfell Tower, in nordul Londrei, Relateaza The Associated Press. Primarul capitalei britanice Sadiq Khan a anuntat ca s-a declarat un "incident major", scrie news.ro citand BBC News.

UPDATE: Ambulante au fost trimise sa intervina la incendiul de la Grenfell Tower, in nordul Londrei, relateaza The Associated Pres. Serviciul londonez de ambulanta anuntat ca a trimis 20 de echipaje de ambulanta la incendiu.

Serviciul de ambuanta londonez a anuntat ca 15 persoane au fost conduse la spital.

Politia a anuntat anterior ca locuitori erau evacuati in continuare din cladire miercuri dimineata.

Focul arde de peste trei ore si a cuprins aproape toate cele 27 de etaje ale blocului turn.

Ambulanta ii indeamna in acest comunicat pe locuitorii din zona sa inchida ferestrele si usile din cauza fumului.

Patruzeci de vehicule de pompieri lupta impotriva incendiului.

Metroul londonez a anuntat ca liniile Hammersmith, City si Circle au fost inchise intre Edgware Road si Hammersmith din cauza incendiului, potrivit BBC.