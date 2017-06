Universitatea Oxford, criticata pentru decizia "insultatoare" de a permite examene de acasa, intrucat sugereaza ca femeile sunt "sexul mai slab"

Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii Oxford intentioneaza sa-si schimbe, odata cu inceperea noului an academic, sistemul de examene, astfel incat una dintre testari sa poata fi data si de acasa. Aceasta decizie este menita sa micsoreze diferenta din punct de vedere al rezultatelor scolare dintre fete si baieti, insa a fost criticata drept "insultatoare", relateaza The Telegraph.Istoricul Amanda Foreman, autoare a cartii "The World Made By Women", considera ca masura a fost "bine intentionata", dar ca este insultatoare pentru fete."Motivul pentru care fetele si baietii au performante diferite la examene nu are nimic de-a face cu incaparea in care se afla", afirma Foreman. "Cred ca (masura) este extrem de bine intentionata si ii aplaud ca iau problema in serios. Dar este atat de insultatoare"."Spuneti ca fetele nu pot face fata stresului de a sta in sala de examen, lucru ce creste intr-adevar nivelul de anxietate al cuiva. Nu cred ca fetele sunt din fire mai slabe decat baietii si nu pot face fata. Femeile nu sunt sexul mai slab", a continuat ea explicand ca diferenta dintre rezultate vine de la educatia diferita pe care o primesc in scoala baietii si fetele. Foreman considera ca, in timp ce baietii sunt incurajati sa fie mai curajosi si sa-si asume riscuri, fetele sunt incurajate sa fie mai conformiste.Conform universitatii Cambridge, intre baieti si fete exista o discrepanta de 9% in privinta rezultatelor.Cu toate acestea, este dovedit ca fetele isi imbunatatesc constant notele considerabil in educatia preuniversitara si universitara.