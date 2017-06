Student american, despre care se crede ca ar fi in coma, eliberat de regimul nord-coreean

Otto Warmbier, un student din Statele Unite, tinut captiv in Coreea de Nord timp de 17 luni, a fost eliberat, insa un fost oficial a declarat marti ca tanarul se afla in coma si are nevoie urgenta de ingrijiri medicale, noteaza Reuters.Warmbier, student la Universitatea din Virginia, in varsta de 22 de ani, urma sa se intoarca in SUA, a declarat Rex Tillerson, secretar de stat."Otto se afla in coma de peste un an si are nevoie urgenta de ingrijiri medicale in Statele Unite", a spus Bill Richardson, fost diplomat si politician, care a avut in trecut un rol important in relatiile diplomatice dintre administratia de la Washington si Coreea de Nord.