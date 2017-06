Theresa May: Negocierile cu privire la Brexit incep saptamana viitoare

Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat marti ca discutiile cu Partidul Democratic Unionist din Irlanda de Nord despre un acord pentru a-i sustine guvernul minoritar au fost "productive" si a confirmat ca negocierile cu privire la Brexit vor incepe saptamana viitoare, noteaza Reuters.May a avut o intalnire cu reprezentanti ai Partidului Democratic Unionist pentru a examina un acord care ii va asigura sustinerea guvernului minoritar, dupa ce conservatorii nu au reusit sa obtina majoritatea la alegerile legislative de saptamana trecuta."Ceea ce facem in legatura cu discutiile productive pe care le purtam cu Partidul Democratic Unionist este sa ne asiguram ca este posibil, cu ajutorul lor, sa dam stabilitate guvernului Regatului Unit, lucru pe care il consider necesar la momentul actual", a declarat Theresa May la o conferinta de presa in Paris, dupa intalnirea cu Emmanuel Macron."I-am confirmat presedintelui Macron ca orarul pentru negocierile despre Brexit ramane in curs si va incepe saptamana viitoare", a adaugat prim-ministrul britanic.