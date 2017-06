Lom-Ali Gaitukaiev, organizatorul uciderii ziaristei ruse Anna Politkovskaia, a murit in inchisoare

Lom-Ali Gaitukaiev, declarat vinovat pentru organizarea, in octombrie 2006, a asasinarii ziaristei de investigatii, a murit in urma unei afectiuni la ficat, a declarat avocata Elena Harionovskaia, potrivit agentiei publice rusesti Interfax."Avea o boala grava de ficat, l-am ingrijit doi ani, dar chiar si doctorii din Moscova au spus ca e o boala incurabila. A murit sambata", a spus aceasta, fara a preciza in ce inchisoare a avut loc decesul.Purtatorul de cuvant al administratiei penitenciare (FSIN), Inna Makedonskaia, a confirmat afirmatiile sale.De origine cecena, Lom-Ali Gaitukaiev era si unchiul lui Rustam Mahmudov, care a fost declarat vinovat pentru uciderea ziaristei, in fata blocului in care locuia. Si acesta a fost condamnat la inchisoare pe viata.O a treia persoana, un politist moscovit, Serghei Hadjikurbanov, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru participare la pregatirea crimei.La peste zece ani de la acest asasinat care a emotionat intreaga lume, adevaratii comanditari ai crimei nu au fost identificati de justitia rusa.