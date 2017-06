Primarul din Roma cere "un moratoriu" cu privire la primirea migrantilor

"Roma este supusa unei puternice presiuni migratorii, nu mai putem continua asa", a scris Virginia Raggi, in varsta de 38 de ani, pe pagina sa de Facebook, precizand ca a trimis o scrisoare prefectului Romei, "pentru ca acesta sa ceara Ministerului de Interne un moratoriu asupra primirii de noi migranti in oras"."Primirea (migrantilor) este una dintre numeroasele urgente pe care le-am mostenit, o urgenta agravata de inertia celor care ani la randul trebuiau sa se ocupe de asistenta pentru migranti", a adaugat tanara primarita a Romei, aleasa in functie in urma cu aproape un an."Consider imposibil, chiar riscant, sa permit crearea de noi structuri de primire", a concluzionat ea, mentionand ca va cere sa fie primita de ministrul de Interne, "pentru ca acesta sa intervina pe tema sosirilor necontrolate (de migranti)".